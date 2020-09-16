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Происшествия

Вдова убитого в драке на Старом базаре барнаульца встретилась с участницей конфликта

Вдова Павла Рохлова рассказала в Instagram, что побывала на очной ставке с одной из участниц драки, в которой погиб ее муж Павел.

Драка на Старом базаре в Барнауле.
Драка на Старом базаре в Барнауле.
кадр из видео.

В СК прошла очная ставка Светланы Рохловой и Лилией Ворогушиной, подругой подозреваемого Михаила Старцева.

«Как держать себя в руках, когда на таком расстоянии сидит участница той судьбоносной ночи. Слезы градом, злость через край, чувство несправедливости преобладает! А ей весело, хихикала всю очную ставку! Страшно жить в таком мире», — пишет Рохлова.

Очная ставка
Очная ставка
Скриншот фото Instagram

Что произошло

В ночь на 27 июля у Старого базара произошла драка. Из-за удара по голове 40-летний Павел Рохлов, пытавшийся разнять дерущихся, погиб.

Против 38-летнего экс-боксера Михаила Старцева возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

Между тем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования по делу о массовой драке возле Старого базара в Барнауле.

После случившегося власти Барнаула приняли решения усилить меры безопасности на Старом базаре. По территории развесят дополнительные камеры видеонаблюдения, а также установят стационарный пункт полиции. Правоохранители будут патрулировать местность — улица Мало-Тобольская и площадь Баварина.

Ранее вдова Павла Рохлова создала петицию с требованием максимального наказания для Михаила Старцева и Лилии Ворогушиной.

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