Вдова убитого в драке у Старого базара в Барнауле улетела на съемки передачи Малахова

Вдова Павла Рохлова поехала на съемки в шоу Андрея Малахова. Мужчину убили в массовой драке у Старого базара в Барнауле.

Драка на Старом базаре в Барнауле.

«В нашей стране только так! Огласка = справедливость!», — написала она на своей странице в Instagram.

Многие комментаторы паблика «Инцидент Барнаул» хотели бы посмотреть выпуск программы. Другие надеются, что к скандальному телеведущему вдова едет не за хайпом.

«А что бы вы сделали ради любимого человека? Лично я, кого могла — тех и поднимала на уши», — ответила сомневающися одна из комментаторов поста.

Что произошло

В ночь на 27 июля у Старого базара произошла драка. Из-за удара по голове 40-летний Павел Рохлов, пытавшийся разнять дерущихся, погиб.

Против 38-летнего экс-боксера Михаила Старцева возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

Между тем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования по делу о массовой драке возле Старого базара в Барнауле.

После случившегося власти Барнаула приняли решения усилить меры безопасности на Старом базаре. По территории развесят дополнительные камеры видеонаблюдения, а также установят стационарный пункт полиции. Правоохранители будут патрулировать местность — улица Мало-Тобольская и площадь Баварина.