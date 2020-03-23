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23 марта -3°C

«Вел себя агрессивно»: в полиции рассказали детали запутанной истории отца-одиночки из Рубцовска

В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили детали истории рубцовского отца-одиночки, который считает, что у него незаконно отобрали детей. Ранее об этом случае рассказали на информационном портале семейной политики «Иван-Чай» на YouTube.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

По данным полиции, в декабре 2019 года в органы поступило сообщение о побоях несовершеннолетнему.

Сотрудники УУП и ПДН прибыли по указанному адресу и составили в отношении отца административный материал по статье 6.1.1. КоАП РФ (побои).

«Компетентными органами было принято законное решение об изъятии детей из семьи, в том числе в связи с необходимостью обеспечения безопасности несовершеннолетних, создания для них комфортных условий для жизни и учебы. В настоящее время они находятся в одном из приютов края», — рассказали в пресс-службе.

Также решается вопрос о лишении родительских прав отца, ненадлежащим образом выполняющего свои родительские обязанности.

К тому же, глава семейства вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.

«В настоящее время собраны материалы и направлены в следственный комитет. Следователями возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.

Версия отца

Отец-одиночка Алымбек Нарынбаев, у которого отобрали детей. Рубцовск.
Отец-одиночка Алымбек Нарынбаев, у которого отобрали детей. Рубцовск.
кадр из видео

В опубликованном видео рассказывают, что в Рубцовске у отца-одиночки, который из последних сил поднимается в условиях нищеты, отобрали детей, а его самого «избили и бросили за решетку».

Сам мужчина говорит, что детей отбирать приехали, когда он был с ними на улице.

«На глазах у испуганных детей начали ломать мне руки, надевать наручники, хотя я абсолютно не сопротивлялся. Дети начали плакать и кричать. Полицейские, заломив мне руки и сильно зажав запястья, повели в машину. Когда меня уводили и дети оставались на улице, господа полицейские сказали гражданским лицам женского пола, что они могут забирать детей. Привезя меня в отдел полиции и ничего не объяснив написали что-то в листке», — рассказал на видео мужчина.

Член Общественной палаты РФ Элина Жгутова отметила, что на Алтае «вот так вот принято» отбирать детей по ст. 77 Семейного Кодекса РФ.

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