Велосипедист сбил ребенка в одном из дворов Барнаула. Пострадавшего увезли на «скорой»

Видео инцидента попало на камеры наблюдения, запись опубликовали в Barnaul 22.
Сообщается, что пострадавшего ребенка увезли на «скорой помощи».
Жители района призывают родителей провести беседу с детьми о правилах безопасности во время прогулки и катания на велосипеде или самокате.
Ранее в барнаульском парке «Изумрудный» постановили об ограничении скорости электросамокатов на территории парка — теперь там можно ехать со скоростью не более 5 км в час.
Сделано это было после ряда жалоб на то, что самокатчики сбивают прохожих и детей.