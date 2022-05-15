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Происшествия

Велосипедист сбил ребенка в одном из дворов Барнаула. Пострадавшего увезли на «скорой»

В Барнауле в ЖК «Новая высота» велосипедист сбил ребенка на самокате, проехав поперек велодорожки.

Велосипед, скорость
Велосипед, скорость
СС0

Видео инцидента попало на камеры наблюдения, запись опубликовали в Barnaul 22.

Сообщается, что пострадавшего ребенка увезли на «скорой помощи».

Жители района призывают родителей провести беседу с детьми о правилах безопасности во время прогулки и катания на велосипеде или самокате.

Ранее в барнаульском парке «Изумрудный» постановили об ограничении скорости электросамокатов на территории парка — теперь там можно ехать со скоростью не более 5 км в час.

Сделано это было после ряда жалоб на то, что самокатчики сбивают прохожих и детей.

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