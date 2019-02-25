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Происшествия

Верховный шаман прокомментировал «сатанинское» жертвоприношение верблюдов в Сибири

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол был не в курсе обряда жертвоприношения верблюдов в Иркутской области.

Верблюд в Кулунде.
Верблюд в Кулунде.
Александр Каминский by vk.com/barneos22

«Если бы мне об этом говорили, я бы запретил: у нас такого не было, и в древности никогда не было», — сказал ТАСС Кара-оол Допчун-оол.

Это была инициатива шамана из Ангарска Артура Цыбикова, заявил верховный шаман.

Шаманская традиция запрещает принесение в жертву верблюдов. Запрещен и забой жертвенных животных непосредственно перед обрядом.

Верховный шаман РФ сравнил данный обряд c сатанизмом и считает, что действия проводившего обряд шамана подпадают под статью Уголовного кодекса, пишет bfm.ru.

Ранее сообщилось о ритуале с сожжением пяти верблюдов, который провели в Иркутской области 21 февраля участники Ангарской религиозной организации шаманов «Вечно синее небо». Якобы, ритуал был проведен для укрепления дружбы народов России.

Участники церемонии под звуки бубнов провели животных через толпу — зрителями были около 500 человек, — затем умертвили верблюдов и сложили на поленницу дров. Затем их обложили сладостями и подожгли костер.

Это жертвоприношение не поддержали даже в известном бурятском шаманском центре «Тэнгэри», назвав ритуал ангарской шаманской организации кощунственным и немыслимым.

Прокуратура Ангарска начала проверку.

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