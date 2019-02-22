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Жизнь

В Сибири шаманы ритуально сожгли 5 верблюдов «на укрепление России и ее народов»

Ритуальное сожжение туш пяти верблюдов провели в Иркутской области шаманы из организации «Хухэ Мунхэ Тэнгэри» («Вечно синее небо»), пишет Usolie.info. Обряд провели на территории Ангарского городского округа с целью «укрепления России и ее народов».

Когда-то от Ховда до Бийска шли караваны верблюдов.
Когда-то от Ховда до Бийска шли караваны верблюдов.
Марина Кочнева

Сожжение провели еще в начале февраля, но о нем стало известно из федеральных СМИ только сейчас.

На видео, снятом на обряде, видно, как участники церемонии под звуки бубнов провели животных через толпу — зрителями были около 500 человек, — затем умертвили верблюдов и сложили на поленницу дров. Затем их обложили сладостями и подожгли костёр.

21 февраля лидер «Хухэ Мунхэ Тэнгэри», заместитель верховного шамана России и инициатор ритуала Артур Цыбиков рассказал журналистам о причинах и обстоятельствах его проведения. По словам Цыбикова, «беспрецедентный по своей силе, масштабу и значению» обряд был совершён им «на укрепление России и его народов». Что число пять выбрано не случайно, «всё всегда нужно делать на «отлично».

Артур Цыбиков,
заместитель верховного шамана России:

Этот обряд называется Уусэ, когда зимой в самое голодное время люди забивают скот. Сохраняя и возрождая традиции, мы восстанавливаем те незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению нашего большого государства, нашей страны.

Это жертвоприношение не поддержали даже в известном бурятском шаманском центре «Тэнгэри», назвав ритуал ангарской шаманской организации кощунственным и немыслимым. У бурят обычно для жертвоприношений используется уже приготовленная еда, в редких отдельных случаях это может быть ягненок. Верблюд, считается наиболее почитаемым животным, в подношение которого никогда ритуальных обрядов не совершается.

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