Версия следствия: уроженка Барнаула заранее спланировала убийство рэпера Энди Картрайта

Следственный комитет заявил о том, что вдова рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) заранее спланировала убийство своего супруга.

«В ходе расследования уголовного дела следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о том, что убийство обвиняемой было заранее спланировано. Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления», — цитирует ТАСС сообщение правоохранительного ведомства.

Напомним, что вдова Энди Картрайта Марина Кохал является уроженкой Барнаула.

Также стало известно, что в квартире адвоката обвиняемой Юрия Авдеева прошли обыски.

Обыски были проведены в связи с тем, что мать Марины Кохал после задержания дочери проживала в его квартире.

По данным СК, в момент совершения убийства Картрайта мать Кохал находилась в квартире, где было обнаружено тело рэпера.

Расчлененное тело рэпера было обнаружено в квартире в Петербурге в конце июля, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Супруга музыканта Марина Кохал свою вину не признала, ее заключили под стражу.