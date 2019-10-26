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Происшествия

Вертолёт прилетел за пострадавшими в смертельном ДТП на Алтае

Медицинский вертолет прилетел в Топчихинский район Алтайского края после смертельной аварии на трассе А-322. Он должен доставить выживших в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. О том, что санитарная авиация прибыла на место, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul 22.

Медицинский вертолет в Топчихе.
Медицинский вертолет в Топчихе.
Ирина Чарикова, Barnaul 22

По сообщению краевого Минздрава, при эвакуации пострадавших на месте работали две бригады скорой медицинской помощи Топчихинской ЦРБ и две бригады Калманской ЦРБ. Четыре человека доставлены в Топчихинскую больницу, состояние пациентов оценивается как тяжёлое. Вертолет должен доставить их в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Одна пациентка находится в Калманской ЦРБ, еще трое выживших — в больнице Алейска.

Смертельное ДТП произошло утром 26 октября на трассе А-322 в Топчихинском районе Алтайского края. Водитель Nissan Presag ехал со стороны Барнаула в сторону Алейска, выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat Ducato. В аварии пострадали 16 человек, из которых 8 погибли: шесть — на месте ДТП, один ребенок умер в машине скорой помощи, одна женщина — в Калманской ЦРБ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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