Вертолет с двумя новорожденными на борту аварийно приземлился в поле

Это случилось в Иркутской области.
Всего на борту находились семь пассажиров, среди них двое новорожденных из Братска.
Во время полета экипаж услышал странный шум. Командир судна посадил вертолет в поле. При осмотре на земле в правом двигателе нашли повреждения, указывает Газета.Ru.
После приземления младенцев транспортировали в больницу Иркутска.
Ранее вертолет санавиации разбился в Волгограде.
По предварительной информации, вертолет санавиации "Ансат" летел в поселок Ерзовка под Волгоградом. Там у него расположено место дислокации. Причины крушения неизвестны.
Сообщалось об одном погибшем. Он был членом экипажа.
И при заходе на посадку вертолет разбился в Мурманске — на борту было 9 человек и ребенок.