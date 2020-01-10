Вертолет с дюжиной детей из-за отказа двигателя экстренно сел в Красноярском крае

10 января в Красноярском крае из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку вертолет МИ-8Т, принадлежащий авиакомпании АО «КрасАвиа», сообщает Западно-Сибирское управление СК на транспорте.

Инцидент произошел в 11:23 в 20 километрах от поселка Сындасско. Экипажем вертолета принято решение о посадке.

«Вертолет совершал полет по маршруту „Сындасско — Хатанга“, на борту находилось 3 члена экипажа и 14 пассажиров, среди которых 12 детей и 2 сопровождающих лиц», — рассказали в ведомстве.

Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По данному факту организована проверка. Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.

Как сообщает ТАСС, через несколько часов (в 15:15) резервный борт авиакомпании забрал людей с места вынужденной посадки и вылетел в Хатангу.

Детей везли из поселка Сындасско — одного из самых северных населенных пунктов мира. Большинство жителей поселения — долганы. Дети учатся в интернатах, приезжая в семьи на каникулы.