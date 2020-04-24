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Происшествия

Вертолетами эвакуировали орешников, которых заблокировал пожар на алтайской горе

23 апреля в Онгудайском районе Республики Алтай у населенного пункта Шашикман возник лесной пожар.

Эвакуация орешников с горы.
Эвакуация орешников с горы.
vk.com/mchs04

Около 16:00 местного времени на систему «112» поступило сообщение сообщение — на горе в районе пожара находятся люди. Местные жители не могут спуститься вниз из-за задымления. По предварительной информации они занимались сбором ореха, сообщает республиканский главк МЧС.

Для эвакуации людей вылетел вертолет МИ-8 Авиалесоохраны с четырьмя спасателями на борту. Поиск и спасение людей осложнялись плохой видимостью от плотного дыма.

Эвакуация орешников с горы.
Эвакуация орешников с горы.
vk.com/mchs04

Около 19:00 местного времени спасатели на вертолете Ми-8 Авиалесоохраны и пожарные села Онгудай эвакуировали из зоны пожара 36 человек и 5 автомобилей граждан.

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