Вертолетами эвакуировали орешников, которых заблокировал пожар на алтайской горе

Около 16:00 местного времени на систему «112» поступило сообщение сообщение — на горе в районе пожара находятся люди. Местные жители не могут спуститься вниз из-за задымления. По предварительной информации они занимались сбором ореха, сообщает республиканский главк МЧС.

Для эвакуации людей вылетел вертолет МИ-8 Авиалесоохраны с четырьмя спасателями на борту. Поиск и спасение людей осложнялись плохой видимостью от плотного дыма.

Эвакуация орешников с горы. vk.com/mchs04

Около 19:00 местного времени спасатели на вертолете Ми-8 Авиалесоохраны и пожарные села Онгудай эвакуировали из зоны пожара 36 человек и 5 автомобилей граждан.