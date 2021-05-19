У гаража и подстанции психоневрологического интерната в Алтайском крае сорвало крышу

В Тальменском психоневрологическом интернате ураганный ветер повредил крышу гаража и подстанции дизель-генераторной установки. Общая площадь повреждения составила 180 кв.м.

О ЧП доложили губернатору края Виктору Томенко. Он поручил заместителю министра социальной защиты края Юлии Ковалевой выяснить обстоятельства и обстановку в учреждении.

Непогода разбушевалась вечером 18 мая. Пострадавших нет.

Специалисты готовят смету на ремонт. Дополнительных средств из краевого бюджета для восстановления кровли не требуется, отметили в пресс-службе правительства региона.

«Происшествие не повлияло на нормальное функционирование учреждения, угрозы для жизни проживающих нет. Ситуация находится на контроле Министерства социальной защиты Алтайского края», — уверяют власти.

Ранее жители Тальменского района показали бурелом после урагана в лесу.