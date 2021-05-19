«Напилили под шумок»: жители Алтайского края сомневаются, что 2 минуты урагана устроили такой бурелом

Вечером 18 мая в Тальменском районе Алтайского края был сильный ветер, который повалил деревья в лесу. Видео прислали в паблик « Инцидент Барнаул » местные жители.

Автор снимает лес в районе станции Озерки. Буквально 2 минуты ураганного ветра устроили настоящий бурелом, утверждают местные жители.

Корни переломало, не вырвало, об этом автор ролика говорит несколько раз. Соседи взяли пилы якобы за тем, чтобы освободить проезд.

«Вчера реально там было страшно! Думали дом улетит», «Не знаю, что там в Озерках, но в самой Тальменке с корнями деревья выворачивало», — пишут в комментариях.

Однако многим показалось, что деревья упали не по вине стихии. В соцсетях считают, что люди «напилили под шумок».

«Странный ураган. Деревья-то походу спилены бензопилой Shteel, лежат как при профессиональной валке леса. Корней не видно, как будто специально снимали одни стволы. Да еще лежат в окружении стоящих деревьев. Ураган свалил бы все подряд и навалял бы как попало, а не направленной валкой ровными рядами ствол к стволу», — комментируют в паблике.

В обсуждении также вспомнили ураган 23 июня 2018 года, особенно его последствия на Змеиногорском тракте.

По подсчетам руководства барнаульского дендрария, тогда ураган повалил 123 дерева, которые были на учете и считались ценными. Примерно столько же деревьев пострадали из числа неучетнных.

18 мая в Бийске настоящая «египетская буря» потрепала провода, деревья и машины.

19 мая на большей части территории региона ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы. Местами порывы ветра могут достигать 17−22 м/с.