Ветром надуло: «передоз» наркотиками получила сотрудница полиции

Она почувствовала недомогание после того, как приняла участие в обыске автомобиля, у пассажира которого нашли запрещенные вещества.
Женщина начала задыхаться и потеряла сознание. Коллеги предположили, что наркотик каким-то образом проник в ее организм, пишет Lenta.ru.
Они вызвали скорую помощь и ввели женщине три дозы антидота. Коллеги предположили — наркотик попал в организм из-за сильного ветра, который поднялся во время обыска.
Ранее сибирского депутата обвинили в заказе наркотиков в интернете.
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