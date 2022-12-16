16 декабря
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Происшествия

Ветром надуло: «передоз» наркотиками получила сотрудница полиции

Сотрудница американской полиции чуть не погибла из-за передозировки наркотиками, полученной во время задержания преступника, сообщает WOFL.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

Она почувствовала недомогание после того, как приняла участие в обыске автомобиля, у пассажира которого нашли запрещенные вещества.

Женщина начала задыхаться и потеряла сознание. Коллеги предположили, что наркотик каким-то образом проник в ее организм, пишет Lenta.ru.

Они вызвали скорую помощь и ввели женщине три дозы антидота. Коллеги предположили — наркотик попал в организм из-за сильного ветра, который поднялся во время обыска.

Ранее сибирского депутата обвинили в заказе наркотиков в интернете.

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