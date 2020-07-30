Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 июля 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Везший фрукты житель Барнаула попал в смертельное ДТП на новосибирской трассе

На трассе Барнаул — Новосибирск в результате жесткого ДТП скончался пассажир легкового автомобиля, сообщает новосибирское МВД.

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

Инцидент произошел 29 июля в Черепановском районе примерно в 19:45 вечера.

«25-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan AD, двигалась по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска», — рассказали в ведомстве начало истории.

Девушка выехала на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, влетела во встречный Fiat Ducato, которым управлял 34-летний житель Барнаула.

В результате ДТП пассажир автомобиля марки Nissan скончался в больнице. Водителей доставили в медучреждение с различными травмами.

По факту происшествия проводят доследственную проверку, решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что подозреваемая в пьяном и смертельном наезде на ребенка в Новоалтайске не признала свою вину.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость