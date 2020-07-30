Везший фрукты житель Барнаула попал в смертельное ДТП на новосибирской трассе

Инцидент произошел 29 июля в Черепановском районе примерно в 19:45 вечера.
«25-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan AD, двигалась по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска», — рассказали в ведомстве начало истории.
Девушка выехала на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, влетела во встречный Fiat Ducato, которым управлял 34-летний житель Барнаула.
В результате ДТП пассажир автомобиля марки Nissan скончался в больнице. Водителей доставили в медучреждение с различными травмами.
По факту происшествия проводят доследственную проверку, решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что подозреваемая в пьяном и смертельном наезде на ребенка в Новоалтайске не признала свою вину.