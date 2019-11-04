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Происшествия

Выбегали из квартир. В ночь на 4 ноября в алтайском городе сгорела квартира

Поздно вечером, практически ночью, 3 ноября в Бийске в девятиэтажном доме на улице Трофимова, 115, сгорела квартира, сообщил «Бийский рабочий» со ссылкой на паблик «Инцидент Бийск». Между тем, ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказало и о других пожарах. В крае за последние сутки горели дома, гаражи и автомобили.

Пожар в девятиэтажке в Бийске в ночь на 4 ноября 2019 года.
Пожар в девятиэтажке в Бийске в ночь на 4 ноября 2019 года.
Инцидент Бийск, ВКонтакте.

Как предположили очевидцы (подтверждения этому пока нет), у жильцов из квартиры на первом этаже, находившихся в нетрезвом состоянии, упала сигарета, от которой загорелась мебель. В итоге сгорела вся квартира. Сообщается, что в результате инцидента обгорел мужчина. А вот о других пострадавших информации нет.

Происшествие случилось в 23.30. Из соседних квартир люди выбегали, поскольку внутри находиться было невозможно. После того как пожар потушили, весь подъезд был залит водой.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю утром 4 ноября рассказали об итогах работы за прошедшие сутки.

За это время произошло 10 техногенных пожаров, в том числе:

  • В Барнауле: жилой дом и надворные постройки, а затем жилой дом и гараж.
  • В Барнауле и Новоалтайске: автомобили.
  • В Рубцовске: надворные постройки, гараж.
  • В Третьяковском, Первомайском и Родинском районах: частные жилые дома.
  • В Благовещенском районе: надворные постройки.

Кроме этого произошло еще 13 пожаров, детали которых не раскрываются.

Как ранее рассказывал altapress.ru, 3 ноября в Алтайском крае на федеральных трассах сгорели два автомобиля. Один их них на дороге Рубцовск-Веселоярск, второй — по дороге в Новосибирск.

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