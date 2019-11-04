Выбегали из квартир. В ночь на 4 ноября в алтайском городе сгорела квартира

Поздно вечером, практически ночью, 3 ноября в Бийске в девятиэтажном доме на улице Трофимова, 115, сгорела квартира, сообщил «Бийский рабочий» со ссылкой на паблик «Инцидент Бийск». Между тем, ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказало и о других пожарах. В крае за последние сутки горели дома, гаражи и автомобили.

Пожар в девятиэтажке в Бийске в ночь на 4 ноября 2019 года. Инцидент Бийск, ВКонтакте.