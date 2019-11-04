Выбегали из квартир. В ночь на 4 ноября в алтайском городе сгорела квартира

Как предположили очевидцы (подтверждения этому пока нет), у жильцов из квартиры на первом этаже, находившихся в нетрезвом состоянии, упала сигарета, от которой загорелась мебель. В итоге сгорела вся квартира. Сообщается, что в результате инцидента обгорел мужчина. А вот о других пострадавших информации нет.
Происшествие случилось в 23.30. Из соседних квартир люди выбегали, поскольку внутри находиться было невозможно. После того как пожар потушили, весь подъезд был залит водой.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю утром 4 ноября рассказали об итогах работы за прошедшие сутки.
За это время произошло 10 техногенных пожаров, в том числе:
- В Барнауле: жилой дом и надворные постройки, а затем жилой дом и гараж.
- В Барнауле и Новоалтайске: автомобили.
- В Рубцовске: надворные постройки, гараж.
- В Третьяковском, Первомайском и Родинском районах: частные жилые дома.
- В Благовещенском районе: надворные постройки.
Кроме этого произошло еще 13 пожаров, детали которых не раскрываются.
Как ранее рассказывал altapress.ru, 3 ноября в Алтайском крае на федеральных трассах сгорели два автомобиля. Один их них на дороге Рубцовск-Веселоярск, второй — по дороге в Новосибирск.