Видео с якобы падающим метеоритом в Екатеринбурге появилось в сети

В интернете появилось видео, на котором запечатлен якобы падающий неизвестный объект, похожий на метеорит. В сообщении было указано, что объект упал в 80 км от Екатеринбурга. Об этом сообщает E1.ru.

В сообщении указали, что падающий объект сняли на видеорегистратор автомобиля. Предположительный метеорит упал в 21.03 по местному времени (19.03 мск).

Люди в интернете начали публиковать свои реакции на происходящее и демонстрировать жуткий грохот. Некоторые даже опубликовали тот самый объект — приземлившуюся тарелку инопланетян.

Однако официального комментария от оперативных служб не поступало, несмотря на событие.

Позже Telegram-канал «Осторожно, новости» заявил, что видео с падающим метеоритом оказалось инсценировкой. Все ролики с реакцией жителей сняли и опубликовали в социальных сетях SMM-специалисты, местные молодые актеры, операторы и их знакомые.

Поводом для такого розыгрыша послужил День космонавтики.