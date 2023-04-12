Видео с якобы падающим метеоритом в Екатеринбурге появилось в сети

В сообщении указали, что падающий объект сняли на видеорегистратор автомобиля. Предположительный метеорит упал в 21.03 по местному времени (19.03 мск).
Люди в интернете начали публиковать свои реакции на происходящее и демонстрировать жуткий грохот. Некоторые даже опубликовали тот самый объект — приземлившуюся тарелку инопланетян.
Однако официального комментария от оперативных служб не поступало, несмотря на событие.
Позже Telegram-канал «Осторожно, новости» заявил, что видео с падающим метеоритом оказалось инсценировкой. Все ролики с реакцией жителей сняли и опубликовали в социальных сетях SMM-специалисты, местные молодые актеры, операторы и их знакомые.
Поводом для такого розыгрыша послужил День космонавтики.