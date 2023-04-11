Мощный и затяжной: 12-дневный геомагнитный шторм обрушился. Сила геоударов

Эти процессы в космосе негативно влияют на состояние здоровья метеочувствительных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Во всех регионах России сохраняется напряженная обстановка из-за мощной магнитной бури, которую спровоцировала гигантская дыра на Солнце.
Обстановка
- 11 апреля — геоудары в 4 балла;
- 12 апреля — геоудары в 3 балла;
- 13 апреля — геоудары в 3 балла;
- 14 апреля — геоудары в 3 балла;
- 15 апреля — геоудары в 4 балла;
- 16 апреля — геоудары в 4 балла;
- 17 апреля — геоудары в 4 балла;
- 18 апреля — геоудары в 4 балла;
- 19 апреля — геоудары в 5 баллов;
- 20 апреля — геоудары в 5 баллов;
- 21 апреля — геоудары в 5 баллов;
- 22 апреля — геоудары в 3 балла.
Между тем ранее сообщалось, что магнитная буря задержится на Земле всего два дня. Хотя мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса.
Здоровье
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Необходимо в такие дни хорошо высыпаться, делать прогулки перед сном, исключить кофе, лучше всего пить чай с мятой или мелиссой. Не употреблять алкоголь.
Электроника
Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу гаджетов.
Сияние
Во время сильных магнитных бурь на севере и в средних широтах страны можно наблюдать красивейшее явление — полярное сияние.
Северное сияние происходит из-за столкновения солнечного ветра с частицами атмосферы Земли.
Так называемая охота на аврору начинается в момент, когда развернутые к земле активные регионы Солнца начинают выдавать вспышки с выбросами. Спустя два-три дня после выброса уже можно караулить полярное сияние.