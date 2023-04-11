Мощный и затяжной: 12-дневный геомагнитный шторм обрушился. Сила геоударов

На Солнце вновь начали проявлять свою активность мощные вспышки, пишет kurer-sreda.ru. На 11 апреля приходится новый геомагнитный удар из-за мощной и затяжной вспышки на Солнце, которая произошла в конце минувшей недели и привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи.