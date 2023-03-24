24 марта
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Жизнь

Российские охотники за полярным сиянием оживились и делятся фото

Накануне сложились благоприятные условия для наблюдения за красивейшим явлением — Aurora Borealis, пишет «Фонтанка».

Северное сияние.
Северное сияние.
t.me/astrophotoboloto

Небо сияло всполохами всю ночь. Любители наблюдений за этим явлением отправились в Кронштадт.

Между тем лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила о начале сильной магнитной бури.

Аналогичное по мощности возмущение магнитного поля Земли в прошлый раз зафиксировали в конце февраля. Тогда пилот финского авиаперевозчика развернул самолет в небе, чтобы показать пассажирам северное сияние. И в иллюминаторы находившиеся в салоне увидели замечательное явление.

О явлении

Северное сияние происходит из-за столкновения солнечного ветра с частицами атмосферы Земли.

Так называемая охота на аврору начинается в момент, когда развернутые к земле активные регионы Солнца начинают выдавать вспышки с выбросами. Спустя два-три дня после выброса уже можно караулить полярное сияние.

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