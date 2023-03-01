Командир воздушного судна развернул самолет и показал пассажирам полярное сияние

По рассказу одной из пассажирок лайнера, капитан воздушного судна (КВС) развернул самолет на 360 градусов. И в иллюминаторы находившиеся в салоне увидели замечательное явление.

По мнению некоторых, полярное сияние — настоящее волшебство. А другие усомнились в безопасности маневра, указывает Газета.Ru.

Ранее из-за повышенной солнечной активности жители северных регионов России наблюдали удивительное небесное явление — аврору.

О явлении

Северное сияние происходит из-за столкновения солнечного ветра с частицами атмосферы Земли.

Так называемая охота на аврору начинается в момент, когда развернутые к земле активные регионы Солнца начинают выдавать вспышки с выбросами. Спустя два-три дня после выброса уже можно караулить полярное сияние.