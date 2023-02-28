Полярное сияние заметили в северных регионах России

Красочные кадры из Ленинградской области показала в своем Telegram-канале охотница за северным сиянием Катя Стрельникова.

Северное сияние. t. me/astrophotoboloto Северное сияние. t. me/astrophotoboloto Северное сияние. t. me/astrophotoboloto Северное сияние. t. me/astrophotoboloto Северное сияние. t. me/astrophotoboloto

Яркими фотографиями поделилась также жительница Калининградской области Адриана Романова.

Северное сияние. Адриана Романова , vk.com/id442389496 Северное сияние. Адриана Романова , vk.com/id442389496

Напомним, что северное сияние происходит из-за столкновения «солнечного ветра» с частицами атмосферы Земли.

По словам Стрельниковой, охота на аврору начинается в момент, когда развернутые к земле активные регионы Солнца начинают выдавать вспышки с выбросами. Спустя два-три дня после выброса уже можно караулить полярное сияние.

Ранее altapress.ru выяснил, как увидеть северное сияние, не выезжая из России, и сколько это будет стоить.