Полярное сияние заметили в северных регионах России

Красочные кадры из Ленинградской области показала в своем Telegram-канале охотница за северным сиянием Катя Стрельникова.
Яркими фотографиями поделилась также жительница Калининградской области Адриана Романова.
Напомним, что северное сияние происходит из-за столкновения «солнечного ветра» с частицами атмосферы Земли.
По словам Стрельниковой, охота на аврору начинается в момент, когда развернутые к земле активные регионы Солнца начинают выдавать вспышки с выбросами. Спустя два-три дня после выброса уже можно караулить полярное сияние.
Ранее altapress.ru выяснил, как увидеть северное сияние, не выезжая из России, и сколько это будет стоить.