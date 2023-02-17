17 февраля
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Жизнь

Сильнейшую магнитную бурю февраля ожидают в выходные на Алтае

Самая сильная магнитная буря февраля пройдет в Барнауле в субботу 18 февраля. Об этом известно из прогнозов лаборатории солнечной астрономии.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Сила геомагнитных ударов достигнет 5 баллов.

Пик магнитной бури продлится примерно с трех ночи до девяти утра. Окончательно на спад буря пойдет после 12.

Из-за мощных геомагнитных ударов могут проявиться неприятные симптомы.

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.

Ранее сообщалось, что на Алтае возможно ухудшение телесигнала до 26 минут из-за влияния Солнца.

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