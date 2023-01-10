10 января
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Здоровье

Ждите бурю: мощная вспышка произошла на Солнце

Сильная вспышка произошла на Солнце накануне 9 января, пишет РИА Новости.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Вспышка класса X1.9 началась в 21:37 мск. Она достигла пика к 21:50 и завершилась в 21:57, сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

Это 15-я вспышка за день. Также произошли 11 слабых вспышек класса С и три средних класса М, указывает Газета.Ru. Повышенная солнечная активность вызывает полярные сияния.

Последствия для людей

По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира — метеочувствительные люди.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве.

Сердце.
Сердце.
unsplash.com

Гаджеты

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.

Ранее сообщалось, что миру грозит «интернет-апокалипсис» из-за мощной вспышки на Солнце.

Более сильные бури сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.

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