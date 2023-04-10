10 апреля
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Жизнь

Мощная магнитная буря продлится два дня. Как защитить здоровье

На 10 и 11 апреля приходится новый геомагнитный удар из-за мощной и затяжной вспышки на Солнце, которая произошла в конце минувшей недели и привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Мощность магнитной бури составит четыре балла.

Эти процессы в космосе негативно влияют на состояние здоровья метеочувствительных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями, пишет zakon.kz.

Во всех регионах России сохраняется напряженная обстановка из-за мощной магнитной бури, которую спровоцировала гигантская дыра на Солнце.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Необходимо в такие дни хорошо высыпаться, делать прогулки перед сном, исключить кофе, лучше всего пить чай с мятой или мелиссой. Не употреблять алкоголь.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу гаджетов.

Прогноз

Третья в месяце буря силой 4 балла ожидается 16 и 17 апреля. Последняя и самая сильная за месяц магнитная буря прогнозируется 20 и 21 апреля — ее мощность достигнет 6 баллов.

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