Новая гигантская дыра образовалась на Солнце. Дата магнитной бури

Огромная корональная дыра образовалась на поверхности Солнца — в ней спокойно могут уместиться 20 планет.

Дыра находится на экваторе светила.

Такие дыры способны «выстрелить» струей солнечного ветра со скоростью почти в 3 млн километров в час, указывает kp.ru.

Утром 1 апреля люди почувствуют магнитную бурю. Многие снова увидят северное сияние в средних широтах.

Ранее магнитная буря, которая длилась с 23 по 26 марта, оказалась самой мощной за последние шесть лет.

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Повышенная солнечная активность может расширить географию полярных сияний. Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.