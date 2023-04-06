6 апреля
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Здоровье

Мощная и затяжная магнитная буря обрушилась на Алтайский край. Расписание геоударов

Во всех регионах России сохраняется напряженная обстановка из-за мощной магнитной бури, которую спровоцировала гигантская дыра на Солнце.

Закатное солнце.
Закатное солнце.
Михаил Хаустов

Дыра образовалась на юго-западе светила и нацелила свое «дуло» прямо к Земле.

Солнце нестабильно и снова накапливает огромное количество внутренней энергии. Ожидается увеличение активности геоударов до 4, 5 или 6 баллов и выше, пишет astsite.ru. Правда, в Барнауле максимум составит 3 балла ближе к вечеру. Но геомагнитная активность 6 апреля усилится и вплоть до 9 апреля геоудары достигнут силы в 4 балла.

Мощные магнитные бури в апреле начнутся 15 апреля. Они также затяжные.

Факт

Магнитная буря, которая длилась с 23 по 26 марта, оказалась самой мощной за последние шесть лет.

Метеопаты

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.

Сияние

Повышенная солнечная активность может расширить географию полярных сияний.

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