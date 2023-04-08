Ученые создали лучшую интерактивную карту Марса

Ученые использовали 110 тыс. фотографий, которые сделала встроенная камера станции Mars Reconnaissance Orbiter. Камера начала работу еще в 2006 году.

Для склеивания всех фото разработали специальный алгоритм. Однако сопоставить все изображения между собой он не смог — около 13 тыс. фото соединяли вручную.

Каждый пиксель на карте планеты соответствует области на Марсе площадью 25 кв. м. Карта состоит примерно из 5,7 трлн пикселей.

Посмотреть карту можно по ссылке.

Ранее мощная и затяжная магнитная буря обрушилась на Алтайский край.