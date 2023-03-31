31 марта
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Происшествия

Видео взлетевшего Kia над трассой взорвало сеть

Видеоролик необычного ДТП в пригороде Лос-Анджелеса набрал более 17 млн просмотров, пишет moe-online.ru.

Взлетевший автомобиль на трассе.
Взлетевший автомобиль на трассе.
Стоп-кадр YouTube

Во время движения от белого пикапа отлетело колесо и попало под днище двигающегося параллельно кроссовера Kia.

Машина взлетела в воздух, перевернулась и приземлилась на крышу. После вновь перевернулась и встала на колеса.

После этого колесо от пикапа вновь «догнало» кроссовер и угодило в задний бампер. По данным Fox 11, водитель Kia отделался незначительными травмами.

Ранее в Сибири два человека погибли от взрыва колеса БелАЗа. В результате происшествия на месте погиб 45-летний мужчина. Мужчину 1983 года госпитализировали, но врачам не удалось спасти его жизнь. Взлетевшее колесо упало на стоявшую неподалеку иномарку и сильно смяло автомобиль.

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