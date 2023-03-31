Видео взлетевшего Kia над трассой взорвало сеть

Во время движения от белого пикапа отлетело колесо и попало под днище двигающегося параллельно кроссовера Kia.

Машина взлетела в воздух, перевернулась и приземлилась на крышу. После вновь перевернулась и встала на колеса.

После этого колесо от пикапа вновь «догнало» кроссовер и угодило в задний бампер. По данным Fox 11, водитель Kia отделался незначительными травмами.

Ранее в Сибири два человека погибли от взрыва колеса БелАЗа. В результате происшествия на месте погиб 45-летний мужчина. Мужчину 1983 года госпитализировали, но врачам не удалось спасти его жизнь. Взлетевшее колесо упало на стоявшую неподалеку иномарку и сильно смяло автомобиль.