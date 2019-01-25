Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 января -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
425

В Сибири два человека погибли от взрыва колеса БелАЗа

24 января на промышленной площадке разреза «Восточный» в Искитимском районе Новосибирской области при замене колеса самосвала БелАЗ произошел взрыв.

Два человека погибли при замене колеса БелАЗа.
Два человека погибли при замене колеса БелАЗа.
vk.com, АСТ-54

В результате происшествия на месте погиб 45-летний мужчина. Мужчина 1983 года рождения был госпитализирован, но врачам не удалось спасти его жизнь, сообщает VN. Оба погибших были жителями Линёво.

Взлетевшее колесо упало на стоявшую неподалеку иномарку и сильно смяло автомобиль.

На место выезжали экстренные службы, которым предстоит разобраться в случившемся, говорится в паблике АСТ54.

Два человека погибли при замене колеса БелАЗа.
Два человека погибли при замене колеса БелАЗа.
vk.com, АСТ-54

Диаметр шины БелАЗа — 2,2 м, ширина шины — 0,6 м, вес шины примерно 820 кг, (масса шины очень сильно зависит от состава резиносмеси).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость