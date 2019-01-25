В Сибири два человека погибли от взрыва колеса БелАЗа

В результате происшествия на месте погиб 45-летний мужчина. Мужчина 1983 года рождения был госпитализирован, но врачам не удалось спасти его жизнь, сообщает VN. Оба погибших были жителями Линёво.
Взлетевшее колесо упало на стоявшую неподалеку иномарку и сильно смяло автомобиль.
На место выезжали экстренные службы, которым предстоит разобраться в случившемся, говорится в паблике АСТ54.
Два человека погибли при замене колеса БелАЗа.
vk.com, АСТ-54
Диаметр шины БелАЗа — 2,2 м, ширина шины — 0,6 м, вес шины примерно 820 кг, (масса шины очень сильно зависит от состава резиносмеси).