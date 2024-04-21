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Происшествия

Выгорела крыша и 10 этаж дома в Новосибирске. И при чем камин

Серьезный пожар произошел в Новосибирске.

Пожар в многоэтажке Новосибирска.
Пожар в многоэтажке Новосибирска.
vk.com/act54

На Советской, 52/2, вспыхнули верхний этаж и крыша 10-этажного жилого дома. На месте ЧП работали 121 человек и 32 единицы техники.

Пострадавших нет.

Сейчас дорога возле горевшего дома перекрыта. На крыше работают спасатели.

Выясняются причины возгорания.

Однако уже появилась версия, что мощный пожар произошел из-за нерадивых жильцов, которые решили сделать у себя дома камин, пишет НГС.

Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

Ранее сразу два крупных пожара произошли ночью в алтайском городе. Это случилось в Заринске.

Первое возгорание случилось в половине первого ночи в частном секторе на ул. Анатолия.

Пожар охватил надворные постройки и ГАЗель, огонь мог перекинуться на соседние строения.

Площадь возгорания составила 240 кв. м. Пожарные вынесли из очага газовый баллон, предотвратив взрыв.

Второй пожар случился около четырех утра на ул. Камышинская. Горел частный жилой дом, надворные постройки и гараж.

Огонь уничтожил автомобиль "Хонда" и мог перекинуться на соседние постройки.

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