Выходцы из Средней Азии пробрались в Россию через Алтайский край

Уроженцы Центрально-Азиатского региона пойдут в тюрьму за незаконное пересечение государственной границы России. Их поймали сотрудники погрануправления ФСБ России по Алтайскому краю.

Двое мужчин, 37 и 46 лет, не имели права приезжать в Россию. У одного был запрет из-за надзора после отбывания наказания за экономическое преступление, у другого документы имелись, но у них истек срок действия.

Добравшись на общественном транспорте до приграничной зоны на территории Казахстана, они пешком обошли пункты пропуска и пересекли границу РФ.

Однако в пределах пограничной зоны иностранцев задержал наряд пограничников, сообщили в краевом управлении ФСБ.

Одного из нарушителей приговорили к 1,5 годам тюрьмы общего режима, второго к 1 году 7 месяцам заключения также в колонии общего режима.

Ранее алтайские таможенники перехватили груз с контрабандными противогазами.