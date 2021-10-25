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Происшествия

Выходцы из Средней Азии пробрались в Россию через Алтайский край

Уроженцы Центрально-Азиатского региона пойдут в тюрьму за незаконное пересечение государственной границы России. Их поймали сотрудники погрануправления ФСБ России по Алтайскому краю.

На госгранице.
На госгранице.
altai-republic.ru

Двое мужчин, 37 и 46 лет, не имели права приезжать в Россию. У одного был запрет из-за надзора после отбывания наказания за экономическое преступление, у другого документы имелись, но у них истек срок действия.

Добравшись на общественном транспорте до приграничной зоны на территории Казахстана, они пешком обошли пункты пропуска и пересекли границу РФ.

Однако в пределах пограничной зоны иностранцев задержал наряд пограничников, сообщили в краевом управлении ФСБ.

Одного из нарушителей приговорили к 1,5 годам тюрьмы общего режима, второго к 1 году 7 месяцам заключения также в колонии общего режима.

Ранее алтайские таможенники перехватили груз с контрабандными противогазами.

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