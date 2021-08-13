Алтайские таможенники перехватили груз с контрабандными противогазами

Противогазы входят в список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники. Они подлежат обязательному экспортному контролю, рассказали на таможне.
Бизнесмен с помощью третьих лиц купил товар у одной из российских фирм и оформил отправку его в Казахстан на автомобиле по фиктивным сопроводительным документам.
В качестве отправителя из России была указана ликвидированная в 2018 году новосибирская фирма.
Машину с грузом задержали сотрудники пограничного управления при пересечении госграницы РФ в автомобильном пункте пропуска «Кулунда».
На организатора незаконной поставки завели уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (перемещение через государственную границу РФ с государствами — членами ЕАЭС иного вооружения).
Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Ранее таможенники задержали контрабандную партию нефрита массой 6,5 тонн.