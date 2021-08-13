Алтайские таможенники перехватили груз с контрабандными противогазами

38-летний предприниматель из Казахстана попытался вывезти из России 40 противогазов ГП-7Б с фильтрующими элементами, стоимостью более 97 тыс. рублей, но алтайские таможенники не позволили этому случиться.

Противогазы входят в список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники. Они подлежат обязательному экспортному контролю, рассказали на таможне.

Бизнесмен с помощью третьих лиц купил товар у одной из российских фирм и оформил отправку его в Казахстан на автомобиле по фиктивным сопроводительным документам.

В качестве отправителя из России была указана ликвидированная в 2018 году новосибирская фирма.

Машину с грузом задержали сотрудники пограничного управления при пересечении госграницы РФ в автомобильном пункте пропуска «Кулунда».

На организатора незаконной поставки завели уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (перемещение через государственную границу РФ с государствами — членами ЕАЭС иного вооружения).

Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Ранее таможенники задержали контрабандную партию нефрита массой 6,5 тонн.