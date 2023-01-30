Виктор Томенко поручил провести расследование для установления причин смерти 7-летнего ребенка

Такое поручение Виктор Томенко дал на оперативном совещании регионального Правительства.
29 января появилось сообщение о том, что в селе Волчиха в районной ЦРБ умер семилетний ребенок. Это вызвало серьезный резонанс в муниципалитетах края.
«Необходимо всесторонне изучить, что случилось с юным пациентом, и оценить действия медицинских работников, которые участвовали в оказании помощи», — заявил губернатор региона.
Кроме того Виктор Томенко потребовал предоставлять информацию о ходе расследования широкой общественности, чтобы предотвратить распространение слухов и ложных сообщений.
По информации пресс-службы правительства, министерство здравоохранения Алтайского края уже начало служебное расследование. К данной работе привлечены профильные специалисты третьего уровня. Комиссия планирует посетить районную больницу и дать оценку действиям врачей.
«В настоящее время в целях всестороннего и объективного рассмотрения случая, для установки окончательной причины смерти в медицинской организации третьего уровня проводятся патологоанатомические исследования», — сообщили в ведомстве.
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