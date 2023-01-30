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Происшествия

Виктор Томенко поручил провести расследование для установления причин смерти 7-летнего ребенка

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести комплексное расследования для установления причин смерти семилетнего ребенка в Волчихинском районе. Об этом сообщает правительство региона.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Такое поручение Виктор Томенко дал на оперативном совещании регионального Правительства.

29 января появилось сообщение о том, что в селе Волчиха в районной ЦРБ умер семилетний ребенок. Это вызвало серьезный резонанс в муниципалитетах края.

«Необходимо всесторонне изучить, что случилось с юным пациентом, и оценить действия медицинских работников, которые участвовали в оказании помощи», — заявил губернатор региона.

Кроме того Виктор Томенко потребовал предоставлять информацию о ходе расследования широкой общественности, чтобы предотвратить распространение слухов и ложных сообщений.

По информации пресс-службы правительства, министерство здравоохранения Алтайского края уже начало служебное расследование. К данной работе привлечены профильные специалисты третьего уровня. Комиссия планирует посетить районную больницу и дать оценку действиям врачей.

«В настоящее время в целях всестороннего и объективного рассмотрения случая, для установки окончательной причины смерти в медицинской организации третьего уровня проводятся патологоанатомические исследования», — сообщили в ведомстве.

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