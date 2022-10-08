8 октября
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Происшествия

Вынесен приговор по делу о ДТП с Ксенией Собчак

Суд вынес приговор по делу о ДТП, которое произошло в октябре 2021 года в Сочи, сообщает ТАСС.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Водитель Меrcedes вез Ксению Собчак в аэропорт и выехал на встречную полосу и и столкнулся с Volkswagen на трассе между Адлером и Красной Поляной.

Погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, вторую пассажирку и водителя госпитализировали.

Было возбуждено уголовное дело. Собчак была допрошена в качестве свидетеля, напоминает bfm.ru.

Решением суда водителя Меrcedes приговорили к двум годам колонии-поселения.

Ранее мечту пострадавшей в ДТП в Сочи исполнила Ксения Собчак. Она помогла открыть фотостудию Оксане Садовник, которая пострадала в аварии.

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