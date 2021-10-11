«Я не Ефремов». Что известно о смертельной аварии с Ксенией Собчак

Вечером 9 октября арендованный автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, попал в смертельное ДТП. Произошла трагедия на трассе между Адлером и поселком Красная Поляна.
Автомобиль «Mercedes», в котором также было два пассажира, выехал на встречную полосу во время обгона и столкнулся с «Volkswagen» — его, в результате, отбросило на проезжавший автобус.
Пассажиры «Volkswagen» получили многочисленные травмы. Один человек погиб на месте, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. Сначала сообщалось, что погибла и еще одна девушка. Позже стало известно: пассажирку прооперировали. Она находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает «ВВС». Прогнозы на выздоровление при этом положительные.
Ксения подтвердила информацию о ДТП.
В автомобиле она ехала с помощницей и охраной. После столкновения вся команда пересела в другую машину и уехала.
Телеведущая объяснила быстрое «исчезновение» с места происшествия сотрясением мозга и травмами. Она также добавила, что дождалась скорую помощь и убедилась, что пострадавшим помогут.
Ксения Собчак,
телеведущая:
Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в «Зуме», есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагала госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди.Ксения Собчак.@xenia_sobchak
По словам Собчак, сейчас она отдыхает дома. «Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов, которые решили назначить меня на роль нового Михаила Ефремова, не буду. Факты такие: я не в Америке, никуда не лечу», — приводит ее слова «Lenta.ru».
По данным «ВВС», на водителя Собчак завели уголовное дело. Мужчина признал свою вину в аварии.