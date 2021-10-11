«Я не Ефремов». Что известно о смертельной аварии с Ксенией Собчак

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Как себя чувствует Собчак?

Ксения подтвердила информацию о ДТП.

Скорая помощь. Реанимобиль. Анна Зайкова.

В автомобиле она ехала с помощницей и охраной. После столкновения вся команда пересела в другую машину и уехала.

Телеведущая объяснила быстрое «исчезновение» с места происшествия сотрясением мозга и травмами. Она также добавила, что дождалась скорую помощь и убедилась, что пострадавшим помогут.

Ксения Собчак,

телеведущая: