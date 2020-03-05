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5 марта -2°C

Вынесли приговор водителю автобуса, рухнувшего в карьер вместе с 22 кузбасскими шахтерами

В Кемеровской области осужден водитель, по вине которого погибли восемь работников угледобывающего предприятия, сообщает региональная прокуратура.

В Кемеровской области с обрыва упал КамАЗ, перевозивший рабочих. 6 человек погибли. 8 февраля 2019 года.
В Кемеровской области с обрыва упал КамАЗ, перевозивший рабочих. 6 человек погибли. 8 февраля 2019 года.
vk.com/mzk_love

Междуреченский городской суд вынес приговор 50-летнему мужчине и признал его виновным в нарушении требований «промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

«Водитель автомобиля АО „Разрез „Распадский““ получил от начальника смены наряд на перевозку работников разреза по рабочим местам в отсутствие схемы маршрута движения. В ходе движения он не учел особенности и состояние автомобиля и дорожного покрытия, ограниченную видимость и гололед, что повлекло съезд автомобиля и его опрокидывание с площадки для бурения с высоты 10 метров», — говорится в сообщении.

Суд отправил водителя на 2 года в колонию-поселение.

Примечательно, что обвинительное заключение по делу утверждал замгенпрокурора России Николай Шишкин.

Угольный разрез. Работа на севере.
Угольный разрез. Работа на севере.
СС0

Напомним, инцидент на разрезе «Распадский» произошел 8 февраля 2019 года. Из 23 человек, которые в общем находились в автобусе, восемь погибли. Еще четыре горняка получили увечья.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что обвиняемым по делу проходит одно из должностных лиц разреза, который якобы не выдал маршрутный лист водителю, вышедшему из отпуска незадолго до трагедии.

Дело в том, что за время отпуска маршрут, по которым движется транспорт в разрезе, изменился.

На прежнем маршруте водителю помешали состояние дорожного покрытия, ограниченная видимость и гололед, а также состояние автомобиля.

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