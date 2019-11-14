Виновник аварии с тремя погибшими на Алтае получил срок в колонии-поселении

В Республике Алтай в июле с обрыва в реку сорвался УАЗ. Погибли три человека, в том числе двое маленьких детей. Еще два человека попали в больницу. Кош-Агачский районный суд вынес приговор водителю, сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Страшная авария случилась вечером 26 июля в 24 км от села Беляши. УАЗ слетел с дороги и опрокинулся в реку Кок-Су. За рулем был 21-летний местный житель.

До приезда скорой помощи скончались пассажиры: 35-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, 8-летняя девочка упала в реку и погибла. 14-летний мальчик и 21-летняя девушка были госпитализированы.

Суд установил, что мужчина вез пассажиров сверх количества, предусмотренного машиной. Его действия квалифицированы, как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц.

«Двигаясь с выключенной передачей по горной дороге в урочище „Кок-Су“, водитель не учел особенностей своего автомобиля, особенностей участка дороги, препятствия на пути в виде торчащего из земли камня, в результате чего допустил съезд автомобиля в обрыв», — говорится в сообщении ведомства.

Водителя приговорили к двум годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселении.