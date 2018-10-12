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12 октября
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Трое сибиряков изнасиловали девушку и отделались условными сроками

Троих молодых людей из Кемеровской области (Топкинский район) признали виновными в групповом изнасиловании. При этом суд приговорил их к условным срокам, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт регионального управления СКР.

Суд, приговор.
Суд, приговор.
Открытые источники в Интернете.

По версии следствия, в июне трое молодых людей распивали спиртные напитки возле частного дома одного из них. В это время к ним подошла знакомая. Переговорив с ними, она пошла домой.

Самый младший из них, 19-летний, пошел следом за ней. На пустыре он затащил ее в кусты, избил и изнасиловал. Вскоре приятели отправились его искать. Обнаружив его и девушку на пустыре, они не только не заступились за нее, но и сами совершили аналогичное преступление.

Девушка добралась до дома знакомых и попросила их вызвать полицию. Парней задержали, они сотрудничали со следствием и полностью признали вину. Соответственно, и суд вынес им обвинительный приговор. А получили все они условные сроки — по 4 года лишения свободы с испытательным сроком 4 года.

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