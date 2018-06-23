В Китае приговорили к казни десятерых наркопреступников

Суд в китайской провинции Гуандун вынес смертный приговор десятерым заключённым, обвинявшимся в наркопреступлениях. Приговор был исполнен в этот же день, такую информацию сообщает RT.
"После публичного оглашения приговора приговорённых под конвоем отвели на место казни для исполнения приговора", — говорится в заявлении суда.
Казнённые были осуждены за производство, торговлю и перевозку запрещённых наркотических веществ.
Смертная казнь за подобные преступления в Китае не единичный случай. Год назад сообщалось, что на юге Китая казнили троих человек, признанных виновными в контрабанде наркотиков. Приговор вынес суд города Хуэйчжоу, Верховный суд КНР его утвердил. Преступники были задержаны в разное время в 2013—2014 годах в провинции Гуандун. При задержании у них изъяли более 40 кг амфетамина.
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