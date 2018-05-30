В России предложили тестировать чиновников на употребление наркотиков

В ближайшие дни эту инициативу направят в администрацию президента России и правительство, а также региональным властям. По мнению руководителя "Трезвой России" Султана Хамзаева, некоторые госслужащие становятся жертвами наркотической пропаганды.

"Мы хотим, чтобы за наших детей, наши судьбы и развитие страны отвечали адекватные и здоровые люди. Чиновники, говоря о том, что ведут антинаркотическую борьбу, дабы подтвердить свою искренность, должны начать с себя", — сказал Хамзаев.

Он отметил, что практика тестирования на употребление наркотических веществ есть за рубежом. В крупных корпорациях, в государственных структурах и силовом блоке: для проведения подобной проверки у людей берут образцы волос.