В России предложили тестировать чиновников на употребление наркотиков

Всех госслужащих два раза в год нужно тестировать на употребление наркотиков. С такой инициативой выступил федеральный проект "Трезвая Россия", пишет RT.
В ближайшие дни эту инициативу направят в администрацию президента России и правительство, а также региональным властям. По мнению руководителя "Трезвой России" Султана Хамзаева, некоторые госслужащие становятся жертвами наркотической пропаганды.
"Мы хотим, чтобы за наших детей, наши судьбы и развитие страны отвечали адекватные и здоровые люди. Чиновники, говоря о том, что ведут антинаркотическую борьбу, дабы подтвердить свою искренность, должны начать с себя", — сказал Хамзаев.
Он отметил, что практика тестирования на употребление наркотических веществ есть за рубежом. В крупных корпорациях, в государственных структурах и силовом блоке: для проведения подобной проверки у людей берут образцы волос.
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