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Происшествия

Виновного в жестоком убийстве педагога в Алтайском крае так и не нашли

В Алтайском крае ищут убийцу 65-летней учительницы Ольги Черданцевой. Истекающую кровью женщину 1 июня дома в Новоалтайске нашла ее дочь.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Женщина вызвала медиков, но множественные ножевые ранения оказались смертельными.

По данным следствия, предположительно, убийца подкараулил хозяйку около веранды. Когда та вышла на улицу, он сразу нанес несколько ударов ножом, после чего затащил женщину внутрь и обыскал жилье, пишут РИА Новости.

Из дома пропал мобильный телефон, около 10 тыс. рублей, банковская карта и сумочка.

По горячим следам подозреваемого задержать не удалось. Единственная зацепка, обнаруженная на месте убийства, — отпечаток обуви.

Оперативники проверили судимых и состоящих на психиатрическом и наркологическом учете (у погибшей был рак, возможно, она держала дома обезболивающие на основе опиатов).

Как уже сообщалось, подозреваемого установили. Ему на вид примерно 20−30 лет, высокий рост и темные волосы. В день убийства был одет в светлую футболку, черную кофту, белую кепку и кроссовки. По маршруту его следования позже в кустах нашли пустую сумку погибшей.

Молодого человека уже опознал продавец одной из торговых точек. По его описанию составили фоторобот.

Фоторобот подозреваемого в убийстве учительницы.
Фоторобот подозреваемого в убийстве учительницы.
altai-krai.sledcom.ru

Погибшая Ольга Черданцева проработала в школе № 30 почти 40 лет. Преподавала математику, затем перешла на должность детского психолога. Серьезных конфликтов с воспитанниками у нее никогда не было.

Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой оказать посильную помощь в установлении личности подозреваемого и его местонахождении. Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам в городе Барнауле: 8 (385−32) 2−00−50 или 102.

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