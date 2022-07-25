26 июля
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Происшествия

Выплаты на 20 млн рублей с помощью подставных рожениц получили две россиянки

В Хабаровском крае завершено расследование уголовных дел в отношении двух местных жительниц, которые незаконно получили социальные выплаты и пособия на сумму 20 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Деньги. Криминал.
Деньги. Криминал.
pixabay.com.

Россиянки 37 и 39 лет с января 2020 по ноябрь 2021 года получали выплаты с помощью подставных рожениц и несуществующих детей.

Злоумышленницы находили подходящих женщин и предлагали им обращаться в ЗАГС под видом рожениц для получения свидетельства о рождении ребенка.

Сами же организаторы мошеннической схемы выступали свидетелями, которые подтверждали наличие новорожденного у обратившихся в ЗАГС гражданок.

Спустя время с помощью фиктивного свидетельства женщины получали различные социальные выплаты, в том числе, материнский капитал.

Большая часть похищенных средств получали организаторы схемы. Следствие установило — женщины совершили 23 таких преступления.

«В настоящее время расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 „Мошенничество при получении выплат“ Уголовного кодекса Российской Федерации, окончено. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, указывает Газета.Ru. Расследование дел в отношении прочих участников преступной группы продолжается.

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