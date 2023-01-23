Выпускник ворвался в школу с пистолетом в Новоалтайске

В Новоалтайске бывший ученик пытался пройти с пистолетом в школу № 1, сообщает АиФ . Его задержала Росгвардия.

20 января выпускник школы зашел в здание и перепрыгнул через турникет. По словам очевидца, из кармана у него выпал предмет, похожий на магазин от оружия.

Охранник нажал на тревожную кнопку, и в течение трех минут подъехали две машины Росгвардии. Парня задержали и увезли.

В Росгвардии АиФ сообщили, что это был бывший ученик школы 2005 года рождения. Пистолет у него был игровой, для игры в страйкбол.

Полицейские ограничились воспитательной беседой. Состава правонарушения не выявили.

Ранее владельца комплекса «Веревкино-парк» в Новоалтайске приговорили к обязательным работами после того, как на аттракционе в его парке 11-летняя девочка получила травму и чуть не задохнулась.