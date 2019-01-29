«Вырезали прямо из палатки»: обнародуют неизвестные факты о гибели туристов на перевале Дятлова

2 февраля в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге состоится ежегодная конференция памяти группы Игоря Дятлова, погибшей 60 лет назад на перевале в районе горы Холатчахль (Горы Мертвецов) на Северном Урале. На мероприятии общественности представят новые документы, переворачивающие все прежние представления об этой трагедии.

Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.

Прокурорский архив

Речь идет об архиве бывшего следователя прокуратуры. Документы не так давно обнаружил писатель Олег Архипов.

В архиве, в частности, была найдена записка тогдашнего прокурора Ивделя Василия Темпалова. Документ датирован 15 февраля 1959 года и из него следует, что в надзорном ведомстве уже тогда знали о гибели группы туристов под руководством Дятлова, пишет znak.com.

«Записка написана рукой Темпалова. Это подтвердила почерковедческая экспертиза. В ней он сообщает Коротаеву, что отправляется в Свердловск „по уголовному делу по факту гибели туристов“ и оставляет его на хозяйстве», — отмечает председатель общественного Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

Это при том, что палатку группы нашли только 26 февраля, а тела всех участников искали на склонах горы до мая 1959 года.

Скрыть следы

Найденные документы позволяют «объяснить многие факты, не поддававшиеся ранее объяснению».

«Почему на уголовном деле дата о его возбуждении „6 февраля 1959 года“? Ранее она считалась ошибочной, но, судя по всему, никакая она не ошибочная. К этому времени уже знали, что с 1 на 2 февраля погибла группа. У них был месяц, чтобы скрыть следы», — говорит Кунцевич.

Ракетные испытания

Найденные свидетельства позволяют весомо утверждать, что группа погибла во время испытания новых ракетных систем.

«Это случилось в 1,5 километрах от места, где их потом нашли. Их просто вырезали из палатки и перенесли туда, где их потом и нашли», — добавил Кунцевич.

В честь съезда

Последний поход группы Игоря Дятлова был посвящен XXI съезду КПСС. За 15 дней участники похода должны были преодолеть на лыжах 300 километров по горно-таежной части севера Свердловской области и совершить восхождение на две вершины.

Поход и поиски

Первоначально было 10 участников похода. 28 января провожатый и почувствовавший себя плохо Юрий Юдин вернулся обратно. А группа Игоря Дятлова выдвинулась дальше на маршрут.

Больше в живых их никто не видел.

Согласно материалам следствия, погибли они в ночь с 1 на 2 февраля. Однако из-за удаленности территории, где произошло ЧП, узнали об этом много позже. Лишь ближе к концу февраля, когда стало понятно, что группа не вернулась из похода, начались поиски.

Палатку нашли 26 февраля на перевале (сейчас называется перевалом Дятлова).

Вскоре начали находить и тела участников группы. Их поиски растянулись до мая. Внимание сразу же обратили на то, что палатка «дятловцев» была разрезана, а у погибших — странные травмы. У кого-то отсутствовали глаза, были ободраны (или объедены) щеки и губы. Многие отмечали странный кирпично-красный цвет их кожи и запекшуюся пену возле рта.

Вывод следствия

Необычным показался и вывод, к которому пришло следствие. Согласно ему, 9 путешественников стали жертвами «обстоятельств непреодолимой силы».

Все это породило впоследствии массу версий о причинах их гибели, в том числе весьма невероятных от схода лавины до ритуального убийства местными манси. Среди прочих звучала так называемая «ракетная версия» — группа Дятлова погибла, попав в район, где испытывали ракетное вооружение.

Тайна перевала

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

На одежде обнаружили радиацию.

Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.