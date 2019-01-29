«Вырезали прямо из палатки»: обнародуют неизвестные факты о гибели туристов на перевале Дятлова

Прокурорский архив
Речь идет об архиве бывшего следователя прокуратуры. Документы не так давно обнаружил писатель Олег Архипов.
В архиве, в частности, была найдена записка тогдашнего прокурора Ивделя Василия Темпалова. Документ датирован 15 февраля 1959 года и из него следует, что в надзорном ведомстве уже тогда знали о гибели группы туристов под руководством Дятлова, пишет znak.com.
«Записка написана рукой Темпалова. Это подтвердила почерковедческая экспертиза. В ней он сообщает Коротаеву, что отправляется в Свердловск „по уголовному делу по факту гибели туристов“ и оставляет его на хозяйстве», — отмечает председатель общественного Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.
Это при том, что палатку группы нашли только 26 февраля, а тела всех участников искали на склонах горы до мая 1959 года.
Скрыть следы
Найденные документы позволяют «объяснить многие факты, не поддававшиеся ранее объяснению».
«Почему на уголовном деле дата о его возбуждении „6 февраля 1959 года“? Ранее она считалась ошибочной, но, судя по всему, никакая она не ошибочная. К этому времени уже знали, что с 1 на 2 февраля погибла группа. У них был месяц, чтобы скрыть следы», — говорит Кунцевич.
Ракетные испытания
Найденные свидетельства позволяют весомо утверждать, что группа погибла во время испытания новых ракетных систем.
«Это случилось в 1,5 километрах от места, где их потом нашли. Их просто вырезали из палатки и перенесли туда, где их потом и нашли», — добавил Кунцевич.
В честь съезда
Последний поход группы Игоря Дятлова был посвящен XXI съезду КПСС. За 15 дней участники похода должны были преодолеть на лыжах 300 километров по горно-таежной части севера Свердловской области и совершить восхождение на две вершины.
Поход и поиски
Первоначально было 10 участников похода. 28 января провожатый и почувствовавший себя плохо Юрий Юдин вернулся обратно. А группа Игоря Дятлова выдвинулась дальше на маршрут.
Больше в живых их никто не видел.
Согласно материалам следствия, погибли они в ночь с 1 на 2 февраля. Однако из-за удаленности территории, где произошло ЧП, узнали об этом много позже. Лишь ближе к концу февраля, когда стало понятно, что группа не вернулась из похода, начались поиски.
Палатку нашли 26 февраля на перевале (сейчас называется перевалом Дятлова).
Вскоре начали находить и тела участников группы. Их поиски растянулись до мая. Внимание сразу же обратили на то, что палатка «дятловцев» была разрезана, а у погибших — странные травмы. У кого-то отсутствовали глаза, были ободраны (или объедены) щеки и губы. Многие отмечали странный кирпично-красный цвет их кожи и запекшуюся пену возле рта.
Вывод следствия
Необычным показался и вывод, к которому пришло следствие. Согласно ему, 9 путешественников стали жертвами «обстоятельств непреодолимой силы».
Все это породило впоследствии массу версий о причинах их гибели, в том числе весьма невероятных от схода лавины до ритуального убийства местными манси. Среди прочих звучала так называемая «ракетная версия» — группа Дятлова погибла, попав в район, где испытывали ракетное вооружение.
Тайна перевала
Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.
Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.
На одежде обнаружили радиацию.
Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.