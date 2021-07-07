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Происшествия

Вырвало из рук. Родные погибшей в ДТП жительницы Барнаула рассказали подробности аварии

4 июля в Барнауле на перекрестке ул. Попова и Антона Петрова молодой водитель насмерть сбил женщину. Родные погибшей рассказали «КП — Барнаул» подробности трагедии.

ДТП на ул. Попова в Барнауле.
ДТП на ул. Попова в Барнауле.
Barnaul22

Женщина шла по пешеходному переходу за руку с гражданским мужем, но немного впереди. Они праздновали день рождения и, когда вечеринка закончилась, пара решила прогуляться.

Родственники полагают, что водители просто гоняли по городу. Два автомобиля резко затормозили, а третий, видимо, посчитал, что проскочит.

Все произошло в считанные мгновения: пешеходы уже заканчивали переходить дорогу, как вдруг женщину словно вырвало из рук супруга. Водитель смог затормозить только через несколько десятков метров.

20-летний водитель Toyota Corolla находится под подпиской о невыезде и признает вину.

Родные принесли цветы на место трагедии, но букет украли спустя несколько часов. У женщины остался 6-летний сын.

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