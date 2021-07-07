Вырвало из рук. Родные погибшей в ДТП жительницы Барнаула рассказали подробности аварии

Женщина шла по пешеходному переходу за руку с гражданским мужем, но немного впереди. Они праздновали день рождения и, когда вечеринка закончилась, пара решила прогуляться.
Родственники полагают, что водители просто гоняли по городу. Два автомобиля резко затормозили, а третий, видимо, посчитал, что проскочит.
Все произошло в считанные мгновения: пешеходы уже заканчивали переходить дорогу, как вдруг женщину словно вырвало из рук супруга. Водитель смог затормозить только через несколько десятков метров.
20-летний водитель Toyota Corolla находится под подпиской о невыезде и признает вину.
Родные принесли цветы на место трагедии, но букет украли спустя несколько часов. У женщины остался 6-летний сын.