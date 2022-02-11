Высокопоставленная чиновница сбила на автомобиле 11-летнего мальчика

Первый заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко сбила на автомобиле ребенка, после происшествия она приняла решение покинуть свой пост, сообщает astv.ru .

Пострадал мальчик 11 лет.

Чиновница заявила, что с места ДТП она не скрывалась, на место прибыла скорая помощь и увезла пострадавшего мальчика в больницу. Стаценко попросила прощения у родителей ребенка.

«Первое, что я сделаю — приобрету все необходимые по назначению врача лекарства. Надеюсь, что мальчик быстро выздоровеет и вернется к родителям. Я готова возместить ущерб и оказать семье всю необходимую помощь, — сказала замминистра.

Также чиновница сообщила о своем увольнении.

«Считаю, что такое происшествие несовместимо с деятельностью госслужащего, поэтому я приняла решение об увольнении по собственному желанию», — сказала Стаценко.

По данным минздрава Сахалинской области, мальчик сейчас находится в реанимации, его прооперировали.

«Прогноз положительный, он находится в сознании, ход лечения взят на личный контроль министром здравоохранения», — уточнили в ведомстве.

В правительстве региона сообщили, что заявление Татьяны Стаценко об увольнении удовлетворено.