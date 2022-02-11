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Происшествия

Высокопоставленная чиновница сбила на автомобиле 11-летнего мальчика

Первый заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко сбила на автомобиле ребенка, после происшествия она приняла решение покинуть свой пост, сообщает astv.ru.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

Пострадал мальчик 11 лет.

Чиновница заявила, что с места ДТП она не скрывалась, на место прибыла скорая помощь и увезла пострадавшего мальчика в больницу. Стаценко попросила прощения у родителей ребенка.

«Первое, что я сделаю — приобрету все необходимые по назначению врача лекарства. Надеюсь, что мальчик быстро выздоровеет и вернется к родителям. Я готова возместить ущерб и оказать семье всю необходимую помощь, — сказала замминистра.

Также чиновница сообщила о своем увольнении.

«Считаю, что такое происшествие несовместимо с деятельностью госслужащего, поэтому я приняла решение об увольнении по собственному желанию», — сказала Стаценко.

По данным минздрава Сахалинской области, мальчик сейчас находится в реанимации, его прооперировали.

«Прогноз положительный, он находится в сознании, ход лечения взят на личный контроль министром здравоохранения», — уточнили в ведомстве.

В правительстве региона сообщили, что заявление Татьяны Стаценко об увольнении удовлетворено.

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