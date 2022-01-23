Ванна сбежала от сибиряка, едва не сбила детей и остановилась возле пешеходного перехода

В Томске произошел курьезный случай — от мужчины по заснеженному тротуару укатилась ванна и проехала значительное расстояние, сообщает « Сибдепо ».

Инцидент произошел в микрорайоне «Зеленые горки». Ванна несколько сотен метров проехала по склону.

«Мужчина изо всех сил пытался догнать ванну», — отмечает издание.

На видео заметно, как ребенок успел увернуться от несущегося на него резервуара для купания.

«Печка от Емели убежала», — пошутили местные жители в комментариях к видео.

Ванна скатилась и остановилась возле пешеходного перехода на асфальте, уперевшись в сугроб.

Кстати, если бы «беглянка» взяла чуть правее, то поехала бы по дороге навстречу машинам.

Видео заканчивается на моменте, когда мужчина начал заталкивать ванну обратно на горку.