Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции

Президент России Владимир Путин предложил главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб в Турции. Об этом сообщает ТАСС .

Владимир Путин считает, что возможный газовый хаб в Турции мог бы стать площадкой для определения цены на газ. Это бы исключило политизацию данного вопроса.

Президент РФ отметил, что эта инициатива помогла бы урегулировать заоблачные цены на нормальном рыночном уровне без политической окраски.

ТАСС напоминает, что в среду Владимир Путин выступил на форуме РЭН с идеей создания газового хаба. Таким образом Москва могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» на «Турецкий поток».

Этот газовый хаб мог бы стать крупнейший в Европе.