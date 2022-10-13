14 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции

Президент России Владимир Путин предложил главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Газ.
Газ.
Источник: Дмитрий Кудрявцев

Владимир Путин считает, что возможный газовый хаб в Турции мог бы стать площадкой для определения цены на газ. Это бы исключило политизацию данного вопроса.

Президент РФ отметил, что эта инициатива помогла бы урегулировать заоблачные цены на нормальном рыночном уровне без политической окраски.

ТАСС напоминает, что в среду Владимир Путин выступил на форуме РЭН с идеей создания газового хаба. Таким образом Москва могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» на «Турецкий поток».

Этот газовый хаб мог бы стать крупнейший в Европе.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость