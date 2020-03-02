Власти Красноярска заявили о непричастности к отстрелу бездомных собак

В Красноярском крае в соцсетях распространяется информация о массовом отстреле бездомных собак, которым якобы занимается мэрия города, сообщает « ТВК Красноярск ».

Напомним, ранее сообщалось о причастности бродячих животных к смерти пяти красноярцев. В некоторых районах Красноярска ввели режим ЧС из-за нападений собак.

Накануне «Сибирь.Реалии» написали, что в городе за сутки убиты около 20 бездомных собак. По словам зоозащитников, неизвестные травят животных, и там, где это происходит, сразу забирают трупы и волонтеры не успевают приехать.

В соцсетях появилась масса фотографий с убитыми собаками. Местные приюты и активисты просят жителей города помочь прятать животных от «выездных бригад», которые занимаются «зачисткой улиц».

1 марта красноярские зоозащитники даже вышли на пикет возле здания администрации города против отстреливания и отравления бездомных животных, отмечает «ТВК Красноярск».

Как пояснили в департаменте горхозяйства, мэрия не занимается отстрелом бродячих собак.

«Администрация города Красноярска не имеет никого отношения к этому. Отстрел собак или других животных на территории РФ запрещен. Мы этим не занимаемся. Да, у нас объявлен локальный режим ЧС: работают мобильные группы, ездят по районам, фиксируют стаи и передают данные организациям, которые занимаются отловом», — заявили в департаменте.

Власти подчеркнули, что другими способами, кроме как отловом, они не действуют.