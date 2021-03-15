Внедорожник столкнулся с двумя КамАЗами на алтайской трассе

В Заринском районе УАЗ Patriot столкнулся с двумя грузовиками КамАЗ, рассказали в Госавтоинспекции Алтайского края. Машину практически раздавило, но люди внутри остались живы.

ДТП в Заринском районе 14 марта 2021 года.

Авария произошла 14 марта вечером на 51 км автодороги «Белоярск-Заринск». 57-летний водитель УАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком под управлением 38-летнего мужчины.

После этого УАЗ отбросила в другой КамАЗ, также ехавший по встречной полосе.

Водителю внедорожника оказали медпомощь, госпитализация ему не понадобилась. Пассажир УАЗа — 46-летний мужчина получил различные травмы, его доставили в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.

9 марта под Бийском Ford с прицепом столкнулся с легковушкой. Удар был очень сильным — от машины почти ничего не осталось. В машине находились военнослужащие.